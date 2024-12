Suite Opération coup de filet à Mbour : Près de 452,5 kg de drogue saisis et un autre trafiquant sous les verrous...Des arrestations en cours

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, une intervention audacieuse menée par l’unité de lutte antidrogue de Mbour, en collaboration avec la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, a permis de mettre un coup d’arrêt à un important réseau criminel. Cette opération, qui s’est déroulée dans la nuit du 2 décembre 2024, a conduit à l’interpellation de deux individus, N. Gningue et N. Ngom, et à la saisie d’une quantité impressionnante de chanvre indien.



Saisie record de 452,5 kg de chanvre indien



Aux alentours de 00h30, les autorités ont intercepté N. Gningue alors qu’il transportait 220 kg de drogue soigneusement dissimulés à bord de deux charrettes. Quelques heures plus tard, vers 08h00, une autre intervention a permis d’appréhender N. Ngom, en possession de plusieurs colis de chanvre indien, portant la saisie totale à 232,5 kg. Ces deux arrestations marquent un tournant majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région.



Un réseau bien organisé démantelé



Ces interventions sont le fruit d’investigations minutieuses menées par les autorités locales. Les éléments recueillis lors des arrestations ont permis de remonter une partie de la chaîne logistique de ce réseau criminel bien organisé. Selon les premiers éléments de l’enquête, les convoyeurs utilisaient des moyens de transport rudimentaires, tels que des charrettes, pour contourner les contrôles policiers.



Des enquêtes en cours pour démanteler toute la filière



Les deux suspects sont actuellement en garde à vue, et les enquêtes se poursuivent pour identifier et interpeller d’autres membres du réseau. Les autorités locales, déterminées à éradiquer ce fléau, redoublent d’efforts pour démanteler entièrement cette filière et couper les voies d’approvisionnement de drogue qui gangrènent la région.



Cette opération est un signal fort envoyé par les forces de l’ordre aux trafiquants de drogue : la tolérance zéro est de mise, et chaque maillon de cette chaîne criminelle sera traqué jusqu’à son démantèlement complet.

































































