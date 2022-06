Suite aux attaques de Farba Ngom : Des souteneurs de Cheikh Bâ répliquent et avertissent...

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 2 Juin 2022 à 00:50

Les partisans de Cheikh Tidiane Bâ de la Médina, ont apporté une réplique à Farba Ngom qui a ouvertement égratigné leur leader. Ils estiment que le DG de la Caisse de dépôts et des Consignations est un commis de la République. Il a une éthique et un patriotisme politiques. Le coordonnateur Apr de la Médina, dit-on, s’est fait violence pour une coopération active des intelligences et cadres de la Médina. La conscience politique et républicaine a fait que Cheikh Bâ reste un élément incontournable dans BBY. Et ses proches réclament pour ce dernier, le soutien indéfectible de tous.