Comme ébruité par dakarposte, l'ex-patron de 1XBet Sénégal, Mouhamed Dieng, a été récemment convoqué et auditionné par le redouté mais redoutable Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans le cadre d'une enquête menée suite à un rapport accablant de la CENTIF le concernant .



Plusieurs éléments sensibles sont au cœur de cette gratinée affaire. À la question de savoir les soupçons, nos sources, au parfum de la procédure, nous soufflent que le rapport de la CENTIF pointe d'abord du doigt un système présumé de blanchiment de capitaux portant sur une somme estimée à plus de 3,8 milliards de FCFA.



Les enquêteurs s'intéressent aux transactions ayant transité par une étude notariale et aux flux entre plusieurs sociétés et fondations contrôlées par l'homme d'affaires.



La CENTIF relève un patrimoine jugé disproportionné par rapport à ses revenus déclarés (avec des anomalies dans la gestion des mises et des gains de la plateforme).



Pour justifier l'origine licite de ces fonds, Mouhamed Dieng est désormais tenu de fournir des preuves tangibles aux enquêteurs. De son côté, l'homme d'affaires a toujours rejeté ces accusations, dénonçant une criminalisation de sa réussite et rejetant les chiffres avancés dans le rapport.



Dakarposte , qui surveille comme de l'huile sur le feu ce dossier , en sait davantage .



Figurez-vous qu'en sus de cela, plus de 22 milliards de nos sous dévalués ont été tracés sur plusieurs de comptes lui appartenant.



Il nous revient, en effet, preuves à l’appui, qu’il a été tenu de se justifier les fortes d’argent logées entre les banques : UBA, BANQUE ATLANTIQUE et CBAO.



En effet, Mouhamed Dieng, qui s’est présenté comme dirigeant de plusieurs sociétés et/ou participant en tant qu’associé ou partenaire a été contraint de justifier la nature des flux bancaires au crédit de comptes bancaires particuliers. Non sans apporter des preuves que ces sommes - au cas où elles sont partiellement ou intégralement constituées de revenus , ont fait l’objet de déclarations.



Quid des flux ? Dans les libellés figurent le nom de Mouhamed Dieng . Par exemple, à UBA , il a été constaté plus de 22 milliards de francs cfa logés dans un compte; compte non tenu des flux remarqués à la CBAO et ATLANTIQUE BANQUE.



Dakarposte a appris qu’il a été également tenu d’apporter des justificatifs au cas où ces montants sont des prêts bancaires . " Les conventions de prêts et les tableaux d’amortissements et justificatifs de remboursements effectués doivent être déposés" avons-nous appris.



Dans la foulée , il a été constaté un extrait de relevés bancaires crédités de plusieurs versements en espèces, dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025. Et ce, dans les comptes bancaires des entreprises telles que : SAYUZ IMMO SUARL, SA MD GLOBAL BUSINESS Services entre autres …



En somme, lorsque les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et des virements, ils recherchent généralement des preuves de blanchiment d'argent, de fraude fiscale ou de détournements de fonds. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'investigations financières pour identifier l'origine illicite de capitaux ou identifier des complices.



Ils suivent, selon nos sources, le parcours de l'argent pour identifier les bénéficiaires finaux (parfois via des prête-noms ou des sociétés écrans)



Ils entendent détecter des mouvements financiers qui ne reposent sur aucun fondement économique réel (justification commerciale ou professionnelle absente).



Vous avez dit identification de réseaux ? Aussi, comptent-ils démanteler des mécanismes d'escroquerie, comme les réseaux de "mules bancaires" où des particuliers sont manipulés pour encaisser des chèques frauduleux contre commission.



Affaire à suivre