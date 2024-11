Suite et pas fin "affaire Abo Mbacké Amir"- Entre les mains de la DIC, une autre plainte à l'actif de ...Pierre Goudiaby "Atepa" contre le boss de STAM GLOBAL BUSINESS !

Pas plus tard qu'hier, dakarposte, qui a ses radars un peu partout, ébruitait ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Abo Mbacké" surnommé "Amir", tombé dans la souricière des limiers de la Division des Investigations Criminelles.



Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par l'ancien président (Me Wade), il nous revient que les choses se corsent pour ce gars, qui se présente comme un "diplomate, conseiller spécial du roi d'Arabie Saoudite" et qui, selon nos sources, aurait plusieurs nationalités (Saoudienne, Sénégalaise, Américaine.)..et des ratons laveurs ( comprenez ponctuation ironique ajoutée à la fin d’une énumération lorsque celle-ci paraît spécialement hétéroclite ou incohérente).



En termes moins sibyllins, Abo Mbacké, big boss d'une entreprise dénommée STAM GLOBAL BUSINESS ,a eu un différend avec une dame transitaire répondant au nom de Diarra F... pour une nébuleuse transaction de chèques du Trésor .



Il nous revient qu'aux fins de se tirer des redoutées griffes de Dame Justice, Abo Mbacké a casqué une forte somme d'argent. Plus d'une centaine de briques, nous revient-il. N'empêche, les perspicaces enquêteurs de la DIC sous la coupe du sagace commissaire El Hadji Baïty Sène, poursuivent la procédure aux fins de comprendre les tenants et aboutissants sur cette nébuleuse transaction entre lui et la dame Diarra. Qui, avons-nous appris, s'est souvent passée chez "Amir".





Aux dernières nouvelles, l' "Amir" ( prénom d'origine arabe qui signifie " prince " ), placé en position de garde à vue depuis avant-hier, a, derechef, eu des démêlées judiciaires avec l'architecte Pierre Goudiaby surnommé "Atepa". Motif? Mystère et boule de gomme. Du moins, pour le moment car nos radars fouinent pour en savoir davantage.



Les choses semblent s'achever au sommet d'une colline pour "Amir" pourrait-on dire!







Affaire à suivre...









clounjay@yahoo.fr