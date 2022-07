Suite et pas fin de l'affaire " force spéciale" - Arrêtée chez elle à Guédiawaye, Amy Dia, responsable de "Pastef", finalement placée en garde à vue

On en sait un peu plus sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas de la dame Amy Dia" (sur l'image). En effet, ce sont des "Pastéfiens" qui révèlent que la dame est visée par une délégation judiciaire du juge du 2ème cabinet parce qu’elle ferait partie de " la force spéciale".



Dakarposte a appris que la dame, responsable politique de "Pastef" à Sahm Notaire, arrêtée mardi 12 Juillet chez elle à Guédiawaye par la police, a été finalement placée en garde à vue.



Sauf revirement, cette inconditionnelle de l'opposant Ousmane Sonko, qui serait impliquée dans cette affaire, sera entendue ce mercredi dans la matinée par les enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar.



Comme disait l'autre, Dame Justice ne lâche rien depuis l’ouverture des enquêtes suite aux diverses arrestations effectuées la 17 juin dernier, la veille de la deuxième manifestation non autorisée de l’opposition.

Toujours sur la piste du " projet d’atteinte à la sûreté de l’Etat" voir du " terrorisme ", les enquêteurs de la SU continuent les séances d’interrogations avec les individus arrêtés. Toutes les personnes connues comme étant membre de la " Force Spéciale " sont désormais activement recherchés par la police pour faire face à la loi.



Affaire à suivre...