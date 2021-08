Suite et pas fin du bras de fer entre le DG de la RTS et ses agents- Racine Talla fait convoquer trois syndicalistes à la... police

Dans toute entreprise, il est plus agréable de travailler dans une bonne ambiance, - et aussi, accessoirement, parce que cela favorise la productivité. Malheureusement, tel n'est pas, du tout alors le cas à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS).

Comme en atteste le document posté, l'actuel Directeur Général, Racine Talla, a fait convoquer à la Sureté Urbaine de Dakar trois agents de la boite et non des moindres. La cause, Abass Sow, Moustapha Cissé et Cheikh Birahim Ndiaye sont des pièces maitresses de la section SYNPICS et celle de la CNTS. Ils sont tenus de déférer lundi prochain dans la matinée à la convocation des limiers suite à une plainte de Racine Talla. Du moins, sauf revirement.



Dakarposte, qui suit l'évolution de la situation délétère à la RTS comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!





















