Suite et pas fin scandale Kocc- Le cadet de Babacar Dioum finalement libéré...Les enquêteurs de la Cybersécurité perquisitionnent une autre maison de ...Cheikh Tall Dioum à Ngor-Almadies

Dakarposte, qui suit l'évolution de cet esclandre appelée "l'affaire Kocc Barma", est en mesure de révéler que -sur instruction du maitre des poursuites (entendez le procureur de la République)- des policiers de la Brigade Spéciale dite Cybersécurité, toujours à la recherche d'indices, ont, discrètement, perquisitionné une autre résidence du sieur Cheikh Tall Dioum.



Il nous revient qu'il s'agit de sa niche située derrière le casino du Cap-Vert à Dakar. Une grande maison d'environ 1000 m² avec toutes les commodités, c'est à dire une propriété spacieuse et luxueuse. Qui, selon nos radars fureteurs, offre un grand confort et un large éventail d'équipements, avec plusieurs chambres, des salles de bains, des espaces de vie, cuisine équipée de matos dernier cri, jardin, et d'autres installations de loisirs ou de bien-être. Qui plus, doté, bizarrement à l'image de sa maison de l'avenue Bourguiba , d'un système de sécurité high-tech.



En attendant d'y revenir amplement, nos sources, au fait de cette perquisition, consentent juste à révéler que "la police continue ses investigations".



Dans la foulée, nous avons appris que le cadet de Babacar Dioum dit Elhaj, également mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête, a été finalement libéré suite à son audition à la Brigade Spéciale de la Cybersécurité.





Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la perquisition vise à rechercher des indices, des preuves ou des éléments pertinents pour l'enquête en cours.















