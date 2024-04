Supposée baisse du prix du pain à 125 francs CFA: « Un fake news », Amadou Gaye, Pdt de la Fed. Des boulangers du Sénégal

L’information apparement « fausse » a commencé à faire le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. « Le prix du pain devrait passé de 175 francs à 125 francs CFA à partir du 10 mai prochain »! Ce qui a été formellement démenti par Amadou Gaye, président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal. Au téléphone, il nous explique que c’est du fake new: « cette information est du fake » a-t-il soutenu en rappelant que l’augmentation ou la diminution du prix de la baguette exige des préalables. « Pour fixer le prix du pain il faut que tous les acteurs se réunissent. Les boulangers, les associations de consommateurs, l’Etat à travers tous ses démembrements, doivent d’abord se réunir et fixer d’un commun accord, ce prix et qui sera ensuite annoncé aux médias » argue le sieur Gaye tout en appelant les autorités à sortir un communiqué pour démentir cette information qui semble être « consommée par l’opinion ». Pour conclure, Amadou Gaye rappelle que la baisse du prix du pain exige que le prix de la farine ainsi que tous les autres intrants, soient revus à la baisse.











































































