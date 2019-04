«Suppression du poste de Pm» : «Une option risquée»

Depuis hier, vendredi 5 avril, des informations font état d’une éventuelle suppression du poste de Premier ministre. Selon Le Quotidien, qui a donné la nouvelle, le chef de l’État va charger le chef du gouvernement qu’il devrait nommer ce samedi de porter ce projet de réforme qui sera soumise à l’Assemblée nationale.



Pour l’enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Ugb Moussa Diaw, il s’agit d’«une option risquée». «S’il (le Président) supprime le poste de Premier ministre, il ne pourra pas tout coordonner, il n’aura pas le temps, présume-t-il. Et puis, le régime politique qu’on a, naturellement, il faut un Président et un Premier ministre. J’ai entendu des gens citer les exemples de Diouf et Senghor, mais les choses ont évolué.»



Moussa Diaw est d’avis que le président de la République a besoin d’un Premier ministre qui puisse coordonner l’action gouvernementale et lui donner de l’harmonie. Celui-ci doit être «quelqu’un qui a une certaine personnalité, qui rend des comptes et à qui les ministres vont se soumettre».



«Un bon Premier ministre...»



«Je ne pense même pas qu’il va entrer dans cette aventure-là», pronostique l’enseignant-chercheur. Qui argumente : «Dans ce contexte mondial où le chef de l’Etat voyage, il a besoin d’un chef du gouvernement. D’ailleurs, quand il est parti négocier les dossiers pour les prêts (au groupe consultatif de Paris, Ndlr), c’est Mahammad Dionne qui était-là pour coordonner l’action du gouvernement. A mon avis, il est surtout important d’avoir un bon Premier ministre, un homme compétent, rigoureux dans son travail et qui n’a pas d’ambition politique.»



Concernant le suspense, qui dure, quant à la désignation du futur Premier ministre, Moussa Diaw s’offusque : «Généralement, quand on veut gagner du temps, dans les pays où vraiment le temps compte, le Premier ministre rend sa démission, il est reconduit ou il est remercié, tout de suite, et on désigne quelqu’un pour former le nouveau gouvernement. Mais ça, c’est le temps africain, il n’est pas pressé. Il ne faut pas laisser un vide. Il y a eu déjà un vide énorme lors des élections, les gens ne travaillaient plus. Maintenant, il va falloir choisir des gens et commencer le boulot.»