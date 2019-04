Suppression du poste de premier ministre: Le projet de loi validé en Conseil des ministres

Selon le communiqué officiel, le second Conseil des ministres de Macky II a validé le projet de loi, portant révision constitutionnelle hier, mercredi 17 avril 2019. "Au tire de l’examen des textes législatifs et réglementaires, le conseil a délibéré et adopté un projet de loi portant révision de la constitution" lit-on sur la correspondance.



Ce projet sera transmis au bureau de l’Assemblée nationale. Et ce, dès ce jeudi.