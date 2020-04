Sur France 24 et RFI, Macky Sall continue de réclamer l’annulation de la dette africaine

Dans un entretien accordé à RFI et France 24 depuis Dakar, le président sénégalais Macky Sall, revient sur la pandémie de Covid-19, qui gagne le Sénégal et l’Afrique, et défend l'usage de la chloroquine, qui a, selon lui, prouvé son efficacité pour traiter les patients infectés dans le pays. Il salue, par ailleurs, le moratoire sur la dette des pays pauvres, mais estime qu’il ne peut s’agir que d’un premier pas et qu'il faut aller plus loin.