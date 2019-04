Sur décision royale, le Maroc accorde une contribution financière pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Nouveau geste royal. Après avoir exprimé au président français tout son soutien et sa solidarité, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, suite au violent incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi 15 avril en début de soirée, le roi “a décidé de faire une contribution financière à la reconstruction de la cathédrale”.



Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, a exprimé, ce jeudi, ses remerciements au roi Mohammed VI, pour la décision du Royaume du Maroc d’accorder cette contribution financière à la reconstruction du célèbre édifice religieux, rapporte la MAP.



Lors d’un entretien, l’ambassadeur du souverain en France, Chakib Benmoussa, a en effet informé l’archevêque de Paris que, “sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, le Royaume du Maroc a décidé de faire une contribution financière à la reconstruction de la cathédrale”.



L’ambassadeur a par ailleurs transmis à Monseigneur Aupetit l’expression de soutien, de compassion et de solidarité du monarque, au nom de tous les Marocains, suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, symbole de la ville de Paris, de l’histoire de France et lieu de recueillement pour des millions de fidèles, a indiqué un communiqué de l’ambassade du Maroc en France.



Se félicitant de l’amitié séculaire entre le Maroc et la France, l’archevêque de Paris a remercié le roi pour cette contribution et “ce signe d’amitié importante”, a déclaré Monseigneur Aupetit à la MAP au terme de son entretien avec Chakib Benmoussa. “Merci pour cette contribution généreuse et ce signe d’amitié, nous en sommes extrêmement touchés”, a-t-il déclaré.



Monseigneur Aupetit a chargé l’ambassadeur de transmettre au souverain marocain ses remerciements pour cette attention particulière, non sans rappeler à cette occasion la récente visite du Pape au Maroc les moments forts qui l’ont accompagnée, indique le communiqué de l’ambassade.



