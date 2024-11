Sûreté urbaine : Ousmane Sonko porte plainte contre Madiambal Diagne

Madiambal Diagne, candidat aux élections législatives, dans le viseur de la Sûreté urbaine (SU). Les Échos annonce une plainte contre le journaliste et patron de presse, qui figure sur la liste de l'opposant Amadou Bâ (Jamm ak Njariñ). L'auteur de la plainte n'est autre que le Premier ministre Ousmane Sonko, souffle le journal.



La même source explique que la tête de liste de Pastef reproche à Madiambal Diagne «ses attaques répétées» contre sa personne. Entre autres griefs, le chef du gouvernement estime que «Madiambal Diagne a dépassé les bornes» en le traitant de «menteur».



Repris par le quotidien d'information, le patron du groupe «Avenir communication» n'a pas tardé à réagir, dénonçant «un moyen utilisé par le leader de Pastef pour le neutraliser et l'empêcher de battre campagne». Il martèle : «Ousmane Sonko, qui est en train de donner des coups en cette période de campagne, doit s'attendre à en recevoir».



Madiambal Diagne est allé plus loin, souligne Les Échos : «Il a écrit au Procureur pour lui donner son point de vue sur les tenants et les aboutissants de cette affaire».









































































































