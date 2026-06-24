Sûreté urbaine : le journaliste Mor Mbaye CISSÉ placé en garde à vue

Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye CISSÉ, a été placé en garde à vue ce mardi à la Sûreté urbaine à l’issue de son audition par les enquêteurs. Cette mesure intervient dans le cadre d’une procédure ouverte pour diffusion présumée de fausses nouvelles, après une auto-saisine du parquet.



Au cœur de l’affaire figure un article publié en exclusivité par le journaliste sur l’arrestation du fils d’un magistrat du Pool judiciaire financier (PJF). Le jeune homme avait été interpellé vendredi dernier alors qu’il était en possession de 25 millions de francs CFA.





Dans les premières heures de l’enquête, le mis en cause aurait déclaré avoir soustrait l’argent dans l’armoire de son père. Une information relayée par Mor Mbaye CISSÉ dans son article. Toutefois, les investigations menées par les services de police auraient par la suite établi que les fonds saisis provenaient en réalité d’un vol portant sur 100 millions de francs CFA commis en bande organisée.



Selon Seneweb, c’est la publication de ces premières déclarations qui vaut aujourd’hui au journaliste des poursuites pour diffusion présumée de fausses nouvelles. Le parquet lui reprocherait d’avoir rapporté une version des faits qui s’est révélée inexacte au regard des conclusions ultérieures de l’enquête.







































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