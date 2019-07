Suspension de Koulibaly : La FSF a saisi la Caf

Kalidou Koulibaly sera suspendu en finale de la Can pour cumul de carton jaune. Mais, le défenseur sénégalais pourrait espérer jouer la finale contre l'Algérie, et pour cause.



Selon Record, la Fédération sénégalaise de football a saisi la commission de discipline de la Caf pour faire annuler cette décision.



La FSF motive son recours par le fait que la faute de main de Koulibaly n'est pas intentionnelle et que le bras du joueur n'a jamais décollé de son corps.



















seneweb