Synchronisation des réseaux des pays de la Cedeao : Senelec annonce des perturbations en vue dans la distribution électrique.

Dans le cadre du raccordement des réseaux électriques des pays de la Cedeao et de la Mauritanie, la Senelec alerte à travers un communiqué de presse sur des perturbations en vue, ce samedi, dans la fourniture de l'électricité. « Senelec informe son aimable clientèle que ce samedi 22 octobre de 00h00 à 11h00mn, il sera procédé à des essais de synchronisation des réseaux électriques des pays de la Cedeao et de la Mauritanie... Ces essais pourront entraîner des perturbations et impacter la fourniture de l'électricité », renseigne le communiqué.

Les pays concernés par ces essais sont : Pour la Zone 2: Togo/Bénin, Ghana, Burkina, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Léone, Guinée et une partie du Mali.

Pour la Zone 3 : une partie du Mali, Sénégal, Gambie, Mauritanie.

Senelec rappelle à sa clientèle que toutes les dispositions sont prises pour limiter les désagréments occasionnés...