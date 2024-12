Syrie : Moscou confirme que Bachar al-Assad a quitté le pays

Après 24 ans au pouvoir, Bachar al-Assad a quitté la Syrie dans la nuit de samedi à dimanche, renversé par une offensive fulgurante de groupes rebelles.



La Russie, soutien du dirigeant syrien, l'a confirmé dimanche. "II a décidé de quitter son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.



La coalition menée par les islamistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTC) a réussi en une dizaine de jours à s'emparer de plusieurs villes du pays avant d'entrer dans la capitale Damas.



Dans une allocution à la télévision publique dimanche matin, les rebelles ont annoncé la chute du "tyran" Bachar al-Assad et la libération de tous les prisonniers "injustement" détenus.



En début d'après-midi, le chef de HTC, Abou Mohammed al-Joulani est arrivé à Damas.



Le Premier ministre Mohammad Ghazi al-Jalali s'est dit prêt à coopérer avec "tout leadership que choisira le peuple syrien." Les forces rebelles ont déclaré être en contact avec lui et ont interdit aux "forces militaires de s'approcher des institutions publiques."



Dans un communiqué, HTC assure que dans "la nouvelle Syrie", "la justice prévaut et le droit est établi." Le groupe islamiste évoque une coexistence pacifique "où chaque Syrien est honoré et sa dignité protégée."



Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ONG basée au Royaume-Uni qui possède de nombreux relais en Syrie, des frappes israéliennes ont visé des sites de l'armée syrienne près de Damas.