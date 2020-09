TAMBACOUNDA : DES CHIENS ERRANTS SÈMENT LA PANIQUE AU QUARTIER PLATEAU

C’est une situation très difficile que vivent les populations du quartier Plateau. Elles sont prises en otage par des chiens errants qui y sèment la panique. Une situation qui ne date pas d’aujourd’hui. La mairie et le service régional de l’élevage sont avisés mais jusque là, aucune réaction. Ce que déplorent les populations.



Les habitants du quartier Plateau ne dorment plus d’un œil. Et pour cause : des chiens errants qui y dictent leur loi. Ils s’attaquent aux populations et aux animaux, selon Amadou Diallo, habitant ce quartier. Selon lui, "la présence de ces chiens n’a fait que trop durer , ce qui crée la psychose chez les populations. Il ajoute que récemment, c’est une fille qui a été attaquée par ces chiens, alors qu’elle se rendait à la boutique. Les animaux, tels que les chèvres, porcs sont aussi tués souvent par cette meute de chiens.



En outre , conscientes de ce danger qui les guette, ces populations ont interpellé le service de l’Elevage ainsi que la municipalité pour l’abattage des chiens, mais jusque là, aucun soutien ne leur est apporté, indique Amadou Diallo.



La mairie et le service régional de l’Elevage sont ainsi invités à prendre toutes les mesures pour abattre ces chiens au grand bonheur des populations inquiètes.







































































































emediasn