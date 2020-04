TAMBACOUNDA : Kalidou Fadiga mis sous quatorzaine par le gouverneur de la région.

Après trois jours d’accalmie, Tambacounda a enregistré 4 nouveaux cas de covid 19 ce jeudi. Les autorités administratives, médicales et locales sont à à pied d’œuvre pour friener sa propagation. D’ailleurs le gouverneur de la région a demandé la mise sous quatorzaine de Kalidou Fadiga. L’ancien capitane des lions revenait de Cotonou.La région de Tambacounda est passée ce jeudi à 63 malades, 4 nouveaux testés positifs issus de Fété Niébé dans le département de Goudiry sont venus grossir les rangs. L’on a noté 11 guérisons, ce qui fait que 52 patients sont sous traitement. Les résultats des 62 contacts du premier malade de la commune de Tambacounda sont revenus négatifs.Toujours sur le pied de guerre, le gouverneur de Tambacounda a demandé la mise sous quatorzaine de Kalidou Fadiga. L’ancien capitaine des lions revenait de Cotonou via Bamako. Des sources dignes de foi indiqueront que Kalidou Fadiga a rallié Bamako par avion.De la capitale malienne à Moussala à la frontière, ce sont les services de la présidence du Mali qui l’ont convoyé. A partir de Moussala, des pompiers de Tambacounda, sur instructions du chef de l’exécutif régional, l’ont acheminé dans un hôtel de la place ici dans la capitale orientale. Kalidou Fadiga va méditer deux semaines durant sur son sort à Tambacounda, tous implorent l’omniscient et l’omnipotent pour qu’il s’en sorte bien.D’ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la santé et de l’action sociale est annoncé ce vendredi à Tambacounda