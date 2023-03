TAMBACOUNDA : MACKY SALL ATTENDU

Le Président de la République, Macky Sall est attendu, d'un moment à l'autre, dans la capitale orientale où il fera escale avant de se rendre à Médina Gounass. Dans cette localité, il assistera à la cérémonie d'ouverture du Daaka, une retraite spirituelle qui enregistré la participation des fidèles venus des autres localités du Sénégal et des pays de la sous-région. Le Président Macky Sall devrait rentrer sur Dakar le dimanche après avoir passé près d’une semaine dans la région de Sédhiou.



A l'aéroport, les responsables politiques, sous la houlette, du Ministre des Forces Armées, Maître Sidiki Kaba ont battu, le rappel des troupes, avec leurs nombreux militants arborant des tee-shirt et banderoles à l'effigie de Macky Sall et de Sidki Kaba. Sur les lieux, un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place.













































seneweb