TENTATIVE DE VIOL SUR UNE MINEURE À YOFF : Un vigile de 40 ans tombe pour attouchements sexuels présumés sur une fillette de... 13 ans

C'est connu: un abus sexuel n'est pas, du tout alors le fait du hasard de la part de celui qui le commet. Etant un pervers, celui-ci prémédite et organise la relation en attendant le moment où ses fantasmes vicieux lui paraîtront réalisables. La victime ignore bien entendu tout cela.



Quoi qu'il en soit, Dakarposte tient de bonnes sources que le vigile M. Cissé est tombé dans la nasse des redoutés mais redoutables pandores de la brigade de gendarmerie de la Foire. Il nous revient en effet qu'il aurait fait des attouchements à A.C, un tendron âgé seulement de 13 berges.



Les faits se sont déroulés à Yoff Virage, le 16 avril passé, aux environs de 10 heures. Ce jour-là, le mis en cause a été dénoncé par un voisin qui a vu la fille sortir bizarrement du lieu de service de celui que l'on surnomme prosaïquement "tonton Cissé". Et, le même voisin d' interpeler implicitement la maman de l'enfant en lui disant de "veiller aux fréquentations de la gamine". Non sans lui mettre sous les yeux, autrement dit montrer la niche de "tonton Saï Saï" pardon "Tonton Cissé" d'où est sortie avec une bizarrerie déroutante sa fille.

Inquiète, la mère de famille, pas du genre à avoir du fromage blanc sous la casquette , c'est à dire loin d'être bête, pigera comme pas deux l'insinuation. Puis , sans tarder, la maman, suspectant qu'il y'a anguille sous roche, rendra visite sans crier gare au vigile en compagnie d'un... médecin généraliste. Et, c'était pour le mettre devant le fait accompli car le toubib, qu'elle est allée voir au préalable, avait déjà consulté la gamine. C’est donc ce médecin de premier recours, "particulièrement attentif, mais assez professionnel", qui "a pu identifier que la fille avait des lésions au niveau de ses parties intimes".

"Mais, précise la source, il n'y a pas eu de pénétration sexuelle. C'est ainsi qu'une plainte a été déposée au niveau de la brigade de gendarmerie sise à un jet de pierre du CICES .



Menant rondement leurs investigations, les enquêteurs ont, par la suite, conduit A.C (la victime) à l'hôpital pour des besoins d'analyse. Le certificat médical a confirmé les constats faites par le médecin généraliste.

Auditionné, le présumé pédophile adoptera la dénégation systématique. Il a nié le délit de tentative de viol qui lui est reproché.

Par contre, il a reconnu que la fille fréquentait son lieu de travail. Seulement, ses déclarations a été réfutées par la victime qui a révélé aux enquêteurs que M. Cissé lui a fait des attouchements à deux reprises. C'est sur la base de ses déclarations contradictoires que M.Cissé, marié et père de trois enfants, a été finalement inculpé pour tentative de viol, attentat à la pudeur et détournement de mineure.