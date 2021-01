TEUNGUETH FC SE QUALIFIE POUR LA PHASE DE POULE DE LA LDC

L’équipe de Teungueth a réussi un véritable exploit en obtenant ce mardi sa qualification en phase de poule de la Ligue africaine des champions après sa victoire aux tirs au but (3-1).



Le représentant sénégalais, contraint au nul (0-0) lors de la manche aller, a réussi l’exploit d’arracher le même score à Casablanca, avant de remporter le gain du match à l’issue de la séance des tirs au but, 3-1.



Une première gagnante dans l’histoire de Teungueth FC qui participe pour la première fois dans une compétition continentale.



Cerise sur le gâteau, avec cette qualification, le club de Rufisque met fin à 17 ans de traversée de désert du football sénégalais dont aucun club n’a plus participé à la phase des poules de la Ligue africaine des champions depuis la Jeanne d’Arc de Dakar en 2004.



















SD/BK (aps)