TGI Mbour : Une maman de 39 ans accusée d'avoir essayé de noyer son fils de 2 ans

Quelle mouche pourrait piquer une maman de 39 ans à vouloir noyer son fils de 2 ans ou encore brûler sa poitrine à l'aide d'une cigarette allumée ? Ce sont les délits reprochés à D. Gueye.



Elle a été jugée pour mise en danger de la vie de son enfant de 2 ans qu'elle aurait essayé de noyer dans la mer et en le brûlant à la poitrine à l'aide d'une cigarette.







Elle prétend être allée à la mer pour acheter du poisson et qu' à son insu, son enfant est allé gambader dans l'eau avec d'autres enfants.



Pour les brûlures sur la poitrine de l'enfant, elle déclare que son fils a ramassé un mégot de cigarette et en voulant le prendre, elle a brûlé la poitrine du petit par inadvertance.



Le juge lui dit qu'à la police elle avait déclaré que la vie était devenue trop chère et elle voulait confier son fils à un marabout.

Mais elle a nié tous les faits qu'on lui reproche.



Selon son avocat qui a demandé la clémence du tribunal, D. Gueye est peint comme une mère très protectrice. Qu'elle était toujours aux petits soins pour son fils.

Elle sera fixée sur son sort mardi prochain.