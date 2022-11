TGI de Mbour : Le procureur requiert 2 ans dont 1 an ferme pour les 04 gardes du corps de Ousmane Sonko.

La sentence du procureur au TGI de Mbour vient de tomber. En effet, le maître des poursuites a requis 2 ans dont 1 an ferme pour les 04 gardes du corps de Ousmane Sonko. Pour le dernier du nom de Modou Diaw, il a demandé qu'il soit relaxé purement et simplement.



Pour le sieur Omar Ndione de Tchiky, le procureur a demandé qu'il soit condamné à 1 an dont 6 mois ferme pour coups et blessures...























dakaractu