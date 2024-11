THIÈS | LE CHEF DE L’ÉTAT VA INAUGURER UNE STATUE DE LAT DIOR AU MOIS DE DÉCEMBRE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu le 12 décembre 2024 à Thiès pour dévoiler une statue rendue en hommage au héros national Lat Dior. Cette information a été communiquée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Lors d’une réunion de coordination et d’information, le maire de Thiès, Babacar Diop, a annoncé la venue du Président, conformément à l’invitation du Conseil de Ville. Il a précisé que le chef de l’État dévoilera une statue en bronze représentant Lat Dior et son cheval, Malaw, artéfact réalisé par la municipalité pour immortaliser la mémoire de ce héros national, dont la commémoration de la mort a eu lieu le 27 octobre dernier.



La statue sera installée dans un petit jardin entre la Place Agora et l’Auditorium, soulignant l’héritage culturel et historique de la région.





































































Rts