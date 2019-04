THIÈS - BOYCOTT ? LE MAIRE TALLA SYLLA ET LES ALLIÉS DE MACKY ABSENTS DE LA FÊTE

Comme un air de boycott... A Thiès, les leaders de la mouvance présidentielle ont brillé par leur absence lors de la commémoration du 59e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Sénégal. En effet, le défilé civil et militaire de Thiès s’est déroulé sans les responsables majeurs des partisans du chef de l’Etat Macky Sall, laissant l’opposant Idrissa Seck par ailleurs président du Conseil départemental, dérouler. Ni le maire de la ville, Talla Sylla, ni le troisième vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, encore moins le Directeur de l’ANAMO, Maodo Malick Mbaye, n’ont assisté à la fête. D’ailleurs, le maire Talla Sylla a plutôt été aperçu à Dakar, sur le podium officiel, pour le grand défilé. A Thiès, il s’est fait représenter par sa première adjointe à la municipalité, Maimouna Dieng. L’absence de ces responsables de l’APR, parti au pouvoir, et de ses alliés, principalement celle du maire de Thiès, occupe les débats dans la ville. Certains observateurs de la scène politique thiessoise évoquent la défaite subie à Thiès par la coalition Macky 2019 lors de la présidentielle du 24 février dernier, pour justifier un tel choix, notant que ces responsables politiques et municipaux auraient été sans doute gênés de parader à côté de Idrissa Seck...