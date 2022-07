THIÈS : LE 3-ÈME ÂGE BIEN REPRÉSENTÉ PARMI LES PREMIERS VOTANTS À MALICK KAÏRÉ DIAW

Le vote a démarré au centre de vote de l’école Malick Kaïré Diaw du quartier Randoulène Nord, dans la commune de Thiès où les personnes âgées sont très représentées parmi les premiers votants, a constaté l’APS.



Des files d’électeurs se sont déjà formées devant les 9 bureaux de vote du centre Malick Kaïré Diaw.



Les personnes âgées sont bien représentées parmi ces électeurs de la première heure.



Sagogno Seck, 78 ans, est venu peu après 8 heures, dans ce centre où vote le président du Conseil économique, social et environnemental et ancien maire de Thiès, Idrissa Seck.



’’C’est un devoir civique’’, a lancé le septuagénaire, qui vit dans ce quartier depuis 47 ans.



Aujourd’hui, il est venu après 8 heures, contrairement aux scrutins passés où il était sur place dès 6 heures.



’’Nous venons juste accomplir notre devoir civique, mais les députés ne nous représentent pas vraiment à l’Assemblée (nationale)’’, a-t-il déclaré.



’’Je vote seulement’’, se contente de dire cette vieille dame, qui garde l’anonymat.



Alioune Diakhaté, ancien fonctionnaire de l’administration à la retraite, appelle tout le monde à voter dans le calme.



"Contrairement aux jeunes qui se couchent tard, c’est un réflexe pour nous de venir tôt", a-t-il dit.



Après la prière de l’aube, ’’nous venons au centre’’, a-t-il confié. Pour lui, même si les députés jouissent de plus d’avantages immédiats, l’essentiel est de jouer sa partition, en faisant son choix.



Il appartiendra aux élus, une fois au Parlement, de travailler pour l’intérêt du peuple.



Farma Cissé, qui vote ’’depuis Senghor’’, marche difficilement, en s’appuyant sur sa canne. Son visage tout en sueur, elle s’assoit sur un banc pour souffler.



’’Notre arme, c’est le côté, la carte d’électeur, c’est notre balle’’, dit-elle, déterminée à accomplir son devoir citoyen.