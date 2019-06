THIÈS : LES COURSES HIPPIQUES REPRENNENT APRÈS DEUX MOIS DE SUSPENSION LIÉE À LA GOURME

Les courses hippiques, un sport populaire à Thiès, ont repris dimanche dans la cité du rail après deux mois de suspension liée à l’épizootie de gourme qui s’était répandue à travers le Sénégal, a appris l’APS.



Le ministère des Sports était représenté à ce rendez-vous dominical des Thiéssois, qui a été suspendu durant 10 journées (dimanches) sur décision du ministère de l’Elevage et des Productions animales, pour éviter toute contamination entre équidés.



Cinq courses ont eu lieu devant un public venu nombreux, lors de cette journée de reprise, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, lors de laquelle 70 chevaux étaient en compétition, a rapporté El Hadji Omar Diawara, chargé de communication du Comité national de gestion (CNG) des courses hippiques.



Dans le groupe 1 qui a effectué la 4e course, le cheval "Dalinkore" d’Iba Collé Bao, promoteur du prix de la Première dame organisée Louga, est arrivé premier pour la cinquième fois consécutive.



Le groupe comptait 16 partants. Il était suivi de "Makha" du Professeur Sakhir Thiam de Niague. "Doumayène" est arrivé en troisième position, "Faydou" de Papis Niang de Sangalkam se classant quatrième.



"Aminou Ouma" est vainqueur chez les chevaux de trois ans, et chez les poulains de deux ans "Black" est arrivé en tête. "Serigne-Bi" a remporté la troisième course, mettant aux prises des chevaux de la catégorie début adultes.



Enfin, "Rafète Ndiorte" a trôné sur la cinquième course, concernant le groupe 2, laquelle compte pour la qualification au Grand prix du Chef de l’Etat prévu le 18 août à Thiès.



Un cheval doit avoir été classé une fois premier et participé à quatre courses pour se qualifier au Grand prix du chef de l’Etat, a expliqué M. Diawara.



La prochaine journée devrait se tenir samedi prochain à Ndiaw Macodou Diop, de manière anticipée, en raison du match de l’équipe nationale de football du Sénégal, a-t-il annoncé.



















aps