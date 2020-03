THIÈS : UN MORT ET 21 BLESSÉS DANS UN ACCIDENT SURVENU À ’’ALLOU KAGNE’’

Une personne a trouvé la mort et 21 autres ont été blessés dans la collision de deux véhicules survenue lundi sur l’axe Thiès-Dakar, à hauteur de ‘’Allou Kagne’’, a appris l’APS des secouristes.



Il s’agit notamment d’un choc entre un car de transport en commun appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’ et un véhicule particulier, survenu dans la matinée, sur la nationale n°2, à hauteur de Allou Kagne, près d’une usine de phosphate.



Le chauffeur du véhicule particulier, âgé de 27 ans, est mort sur le coup, et 21 autres passagers ont eu des blessures, dont 4 dans un état grave, selon la même source.



Les éléments de la 21-ème compagnie d’incendie et de secours de Thiès ont acheminé le corps sans vie du jeune homme, natif de Rufisque, ainsi que les 21 autres blessés au centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.