TIVAOUANE KORITE 2020 – Préservation des Daaras, Retour à Dieu, Unité Confrérique: Les Voeux du Khalif Général des Tidianes délivrés par Serigne Babacar Sy Abdou.

La Ville sainte de Tivaouane n’a pas célébré en assemblée la prière de l’Eid El Fitr, conformément aux enseignements prophétiques en période de pandémie, et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta). Pour cette année, c’est au tour de Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz, de délivrer le traditionnel message destiné à la Communauté Tidiane et à la Oumma Islamique, au nom du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour et de son porte-parole, Serigne Pape Malick Sy. Dans son premier message diffusé durant la Leylatoul Qadr, entouré de Serigne Lamine Niang et Serigne Mame Ousmane Sy Amadou, ces derniers ont démontré tous les fondements jurisprudentiels de la suspension provisoire par la Hadara Malikiya, des prières en assemblée. Cette fois-ci, Serigne Babacar Sy Abdou a axé le message sur la préservation des Daaras (écoles coraniques), du retour vers Dieu, et de l’unité confrérique. Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour présente ses vœux à toute la Oumma Islamique, aux khalifes généraux, au président de la République, à son gouvernement et à l’opposition. Il a par ailleurs exhorté tous les fidèles à rester chez eux, à prier chez eux, à implorer Le Tout-Puissant, à protéger leurs familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières. Asfiyahi.Org