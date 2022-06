TIVAOUANE : MACKY SALL POSE LA PREMIÈRE PIERRE D’UN HÔPITAL À RÉCEPTIONNER EN DÉCEMBRE 2023

Le président de la République, Macky Sall, a procédé samedi à la pose de la première pierre d’un hôpital de niveau 3 de Tivaouane, pour un coût de 46 milliards de FCFA qui devrait être réceptionné en décembre 2023.



‘’L’infrastructure de 300 lits qui sera dotée de tous les services médicaux, devra être réceptionnée en décembre 2023, soit un délai de 18 mois’’, a indiqué le chef de l’Etat, lors de la cérémonie de pose de la première pierre.



M. Sall a assuré qu’en plus des populations de Tivaouane, elle pourra accueillir les patients de toutes les localités environnantes. Il a aussi insisté sur ’’la rigueur, le fast track et la qualité’’.



’’Nous sommes dans le temps de l’action’’, a rappelé Macky Sall, après avoir posé la première pierre de cette infrastructure, en présence de Serigne Mansour Sy Dabakh, qui représentait le khalife des Tidjanes.



Le président qui avait à ses côtés des membres du gouvernement, notamment, la ministre de la Santé et de l’Action sociale Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a noté que cet hôpital est réalisé dans la même optique que ceux de Kédougou, Kaffrine et Touba.



Il a aussi annoncé la reconstruction de l’hôpital Le Dantec à Dakar, ainsi que d’un autre hôpital à Saint-Louis.



Le chef de l’Etat a annoncé la construction d’un amphithéâtre au sein de l’hôpital qui sera en partenariat avec l’UFR santé de Thiès, dont il recevra des stagiaires.



Macky Sall a précisé que la construction de cette structure sanitaire ‘’n’est pas liée’’ à l’incendie survenu en fin mai à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane et qui avait coûté la vie à 11 bébés.



Le projet existait déjà en raison du développement démographique de la cité religieuse, dont l’hôpital de niveau 1 ne pouvait plus satisfaire la demande.



Arrivé samedi matin à Tivaouane dans le cadre du centenaire du décès du fondateur de la cité religieuse de Tivaouane, le président de la République s’est rendu au domicile du khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour.



Il a trouvé sur place une délégation marocaine venue prendre part à la célébration des 100 ans du rappel à Dieu du fondateur de Tivaouane.



Les activités de commémoration du centenaire du rappel à Dieu de Seydi El Hadji Malick Sy ont débuté vendredi et prendront fin lundi. Elles sont rythmées par des séances de récitation du Coran, des chants religieux, une exposition et des conférences.



Le président Macky Sall a visité le chantier de la Grande mosquée de Tivaouane.



Au programme de sa visite figure aussi le vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre d’El Hadji Malick Sy, à la salle de conférence du complexe El Hadji Malick Sy.



Une cérémonie officielle est aussi prévue, dans l'après-midi, en présence des délégations de la confrérie Tidjiane du Sénégal et du Maroc, ainsi que de la délégation gouvernementale.

























































































aps