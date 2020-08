TOUBA : D’IMPORTANTS MOYENS FINANCIERS ET LOGISTIQUES MOBILISÉS POUR ASSAINIR LA VILLE

L’initiative ’’Touba Ça Kaname’’ a mobilisé d’importants moyens financiers et logistiques pour les travaux d’assainissement de la cité religieuse, a appris l’APS.



Lors de la cérémonie de lancement de ces travaux, samedi, plusieurs intervenants dont le maire de la commune de Touba, Abdou Ahad Kâ, ont réitéré leur engagement à trouver des solutions durables au problème d’assainissement de la ville.



Les évaluations font état de 20 points bas qui nécessitent un budget évalué à 350 millions de FCFA avant le grand Magal de Touba.



’’Touba ça Kaname’’, une organisation qui revendique un million de membres est fondée il y a 4 ans. Chaque membre s’acquitte de cotisations mensuelles de 1000 francs Cfa.



L’organisation s’investit également dans la réalisation de centres de santé, l’enlèvement des ordures, l’électrification des quartiers périphériques, la prise en charge des ‘’daras’’, la construction de forages, etc.



’’Touba ça Kanam’’ a reçu le soutien de l’homme d’affaires et président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup.



Le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké qui a magnifié la démarche de ’’Touba ça kanam’’ a rappelé les 10 milliards de FCFA promis par l’Etat pour les travaux à Touba.