TOUBA- Deuxième pluie et déjà de terribles inondations… Plusieurs maisons seront abandonnées

Une pluie s’abat sur Touba et Mbacké depuis hier nuit. Après une accalmie entre 07 heures et 14 heures , elle a repris de plus belle causant déjà d’énormes inondations dans des quartiers comme Darou Khoudoss, Ndamatou, Darou Miname, Sourah et Guédé . À Touba- mosquée , à quelques lieues de la grande mosquée, l’eau a fini de gagner plusieurs maisons. Sur une des photos , l’on voit en peinture blanche la maison de Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtadha et tout juste derrière l’un des mausolées de la grande mosquée. Selon les premières estimations, plus de 300 concessions devraient être abandonnées dans les prochaines heures . Affaire à suivre …







































dakaractu