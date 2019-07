TOUBA / LE PRÉSIDENT MACKY SALL AU KHALIFE : « Je sais combien vous m'avez soutenu... J'en ai la pleine conscience... J'ai gagné et il n'y a eu ni bruit ni contestation. »

C'est à la tête d'une forte délégation que le Président Macky Sall est venu, ce mercredi, à Touba. Autant que dire que la circonstance a voulu qu'il prenne part à la convocation que le Khalife avait lancée à l'endroit de tous les Khalifes de concession pour l'officialisation du nouveau code de conduite. Invité à prendre la parole, le Chef de l'État, après les salamalecs d'usage, a d'abord précisé les raisons pour lesquelles il n'était pas encore venu dans la cité religieuse après sa réélection. ''J'avais voulu, dès l'après élection, venir vous faire part de ma gratitude. Les contingences liées aux activités inhérentes à mes fonctions présidentielles m'avaient obligé à répéter les voyages vers l'étranger... ''



Ceci dit, l'hôte du Patriarche de Darou Miname s'en ira approfondir dans son discours l'attachement qu'il porte au Saint homme avant d'aborder la question du dialogue national qu'il a instauré. Ainsi dira-t-il ce qui suit substantiellement.



'' Je suis venu vous faire part encore une fois de ma gratitude. Je sais combien vous m'avez soutenu. J'en ai la pleine conscience. Je viens réitérer mon engagement spirituel envers vous. Vous m'aviez dit de ne nourrir aucune inquiétude. Vous m'aviez dit de tout laisser entre les mains de Serigne Touba. J'ai gagné et il n'y a a eu ni bruit ni contestation. C'est la raison pour laquelle j'avais l'obligation de vous dire merci. ''



Et il poursuit : '' Après la victoire, j'ai appelé au dialogue. J'ai été élu mais pour diriger un pays, il faut savoir s'ouvrir aux autres. C'est pourquoi j'ai choisi Famara Ibrahima Sagna. Le dialogue n'épargnera aucun point essentiel capable d'installer ce pays dans la stabilité. La sécurité de ce pays est importante. Merci de prier pour le Sénégal. Nos alentours sont déjà affectés par ce manque de sécurité. L'État a déjà pris ses responsabilités par rapport à celà. Je réitère mes engagements. Je suis d'attaque pour satisfaire à toutes les aspirations de Touba''.



Dans la délégation gouvernementale, il était possible d'apercevoir plusieurs personnalités. Citons le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, la Présidente du CESE Mimi Touré, les ministres Makhtar Cissé, Abdou Karim Fofona, Mor Ngom, El Hadj Oumar Youm etc...























dakaractu