TOUBA : Les engagements d'Aly Ngouille Ndiaye

​Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a réitéré ce mercredi, devant le Khalife Général des mourides, l’engagement du Chef de l’Etat Macky Sall et de son gouvernement à réaliser d’importantes infrastructures dans ville sainte. Il a affirmé que le Chef de l’Etat a également donné des instructions pour une exécution rapide des nombreux projets déjà entamés dans les secteurs de, l’Eau, l’assainissement, la santé, et l’éclairage public et la réfection des routes.

ACTUALITÉ





Dans son discours, le ministre de l’intérieur a d’abord, salué l’engagement et le soutien du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké dans la lutte contre la pandémie. Il a également sollicité les prières du marabout pour vaincre définitive cette crise sanitaire.





Aly Ngouille Ndiaye a par ailleurs, déclaré devant le guide religieux que, «le chef de l’Etat a donné des instructions à ses ministres pour mettre exécuter dans un délai rapide, les projets ambitieux qu'il a entrepris pour la ville sainte, notamment dans les secteurs de l’assainissement, de la production et la distribution d’eau potable, mais également l’éclairage public. Il avait également donné des directives pour l’élaboration d’un plan d’urgence de 2 milliards de nos francs pour construction deux forages de 500 m3. Ce programme avait pour objectif de mettre un terme aux problèmes liés à la distribution de l’eau dans la ville sainte", a-t-il déclaré.





Aly Ngouille Ndiaye a également rappelé que le chef de l’Etat a honoré la promesse qu’il avait faite à Serigne Mountakha en rendant disponible les titres fonciers des mosquées de Keur Gou Mak à Diourbel et Mbacké.







































IGFM