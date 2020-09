TOUBA / Mort suspecte d'une personne à l'hôpital... Deux éléments de Dynapharm International arrêtés.

Les limiers du commissairiat de Gouye-Mbind ont réouvert une enquête sur une affaire plus ou moins compliquée concernant la mort d'une dame qui, quelques moments avant sa mort, a déclaré avoir avalé des médicaments qui lui ont été donnés par des agents de Dynapharm International basés à Touba 28.



Informé, le procureur s'est saisi de l'affaire, a ordonné une autopsie et fait procéder à l'arrestation, pour nécessité d'enquête, de P. N. S et de A. B.



Une source policière confirme à Dakaractu-Touba que les deux personnes ne sont pas encore déférées.



La victime, avant de rendre l'âme, s'est effectivement plaint de maux de ventre et a vomi à plusieurs reprises. Affaire à suivre...