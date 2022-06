TOUBA- Serigne Fallou Mbacké « Transitaire » honoré par des jeunes pour son action sociale

Sous la houlette de Diène Guèye, conseiller municipal et de Moussa Thioune, proche du maire de Touba, un vibrant hommage a été rendu à Serigne Fallou Mbacké « Transitaire » pour ses actions sociales. Le chef religieux a été présenté par les jeunes comme « un homme utile au service des populations ayant depuis plusieurs années consenti des efforts non négligeables pour les quartiers défavorisés, isolés ou enclavés » en leur offrant adductions d’eau, financements, ciment et denrées alimentaires.



Dans son récit, Diène Guèye "Général" signale que l’homme d’affaires a récemment financé à hauteur d’un demi-million plusieurs associations de femmes à Sam Buqatul Mubarak, à Tawfeekh, Ndiouroul etc… À Ndiouroul et même ailleurs, « il a aidé les populations en leur offrant des adductions d’eau. Il s’est aussi illustré en venant en appoint à la construction de mosquées et de tentes à Touba Féto et Bélél où il a offert du ciment et parfois même du riz ».



Diène Guéye "Général" de marteler : « Un État ne peut tout faire. C’est pourquoi, en tant que porteurs de voix , nous ne pouvions pas rester insensibles aux difficultés des populations. Et en tant que leader politique, je l’en remercie parce qu’il le fait pour soutenir le President de la République dans sa politique de réduire les inégalités sociales... »





























































