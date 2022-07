TOUBA - Serigne Mbacké Fall, fils de Serigne Cheikh Bayub Goor, promet de combattre Macky en terre Baay-Fall

C’est un chef religieux visiblement mécontent qui s’est adressé ce lundi à Dakaractu- Touba. Serigne Mbacké n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il s’est tout simplement engagé à combattre le Président Macky Sall dans toutes les localités habitées exclusivement par des Baayfall entre Touba et Mbacké. Le fils de Serigne Cheikh Fall Bayub Goor (grand frère de Serigne Modou Aminata Fall) ne s’en cache pas.



« Je me battrai corps et âme pour empêcher la coalition présidentielle d’avoir le minimum de voix possible en terre Baayfall. J’ai d’ailleurs déjà démarré le travail de terrain à Darou Fall, Touba Fall et Sam Fall. J’ai aussi décidé de quitter l’Apr que j’ai soutenue et où j’ai milité pendant de longues années. J’ai remarqué que les localités Baayfall ne jouissent d’aucune considération de la part de nos gouvernants ».



Le promoteur du mouvement « Jumtee du wees » d’inviter ses camarades à voter pour la coalition Yewwi Askan Wi. Affaire à suivre…