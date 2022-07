TOUBA - Une partie de l’opposition lance le mouvement 2 D et invite les populations à dire : « Non à Idy et Non à Macky ! »

L’opposition incarnée par la coalition Wallu - Yewwi à Touba vient de lancer pour les besoins de la campagne électorale, le mouvement 2 D dont l’objectif est d’inciter les populations à voter massivement lors des élections législatives.



Pour Khadim Thiam, le coordinateur, « seul un vote massif peut permettre à l’opposition d’écraser la coalition présidentielle et de remporter l’ensemble des postes disponibles au niveau départemental. »



Le leader politique de préciser aussi qu’un plan de communication sera élaboré pour « amener tout le monde à s’approprier le slogan : Non à Idy et Non à Macky ! »



Pour Aliou Seck de « And Xeex Macky », il s’agira de faire comprendre aux populations qu’il faut sanctionner Idrissa Seck qui les a « trahis » pour n’avoir jamais su les organiser après sa victoire à Touba lors de la dernière présidentielle.



Ces jeunes de l’opposition projettent de se donner les moyens d’aider les populations à aller voter le jour des joutes. « Si l’État a préféré organiser ces élections en période d’hivernage, c’est juste pour baisser au maximum le taux de vote. Nous, nous allons tout faire pour avoir un taux de vote très fort. À Touba, Benno Bokk Yaakar ne peut en aucun cas gagner, mais nous voulons juste réaliser des résultats jamais obtenus. Une cohabitation passe par une victoire. Et cette cohabitation permettra de mettre terme à toute ambition de 3ème candidature et aidera à lutter contre la légalisation de l’homosexualité », fulmine Khadim Thiam.



























































dakaractu