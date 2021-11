TRAFIC DE FAUX MÉDICAMENTS- Le Chinois Hai Dong Zhang et Cie risquent deux et quatre ans de prison ferme

Après une instruction qui a duré plusieurs mois, le Chinois Hai Dong Zhang et ses complices Aliou Ba, Mansour Niang et Bon Wang, cités dans l’affaire du trafic de faux médicaments, ont fait face, hier, aux juges de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger de la vie d’autrui.



Au mois d’avril 2021, les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar avaient démantelé un vaste réseau de trafiquants de médicaments, à la Patte d’Oie. Une importante quantité de médicaments contenus dans des caisses bien empilées avait été retrouvée dans les locaux d’un immeuble de deux étages. Les faux médicaments étaient gardés dans deux entrepôts dont un aux Parcelles-Assainies et un autre à la Patte d’Oie. Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert que le présumé cerveau de ce réseau est le Chinois Hai Dong Zhang. Et selon les éléments du dossier, ce dernier contrôlait Dahaico Pharmaceutic. Bénéficiant de solides soutiens pendant des années, il avait confié la gestion de Dahaico Pharmaceutic à Aliou Bâ, un pharmacien-logisticien.



Mansour Niang, qui tient une officine aux Parcelles-Assainies, passait à l’action à travers une société de distribution du nom de Dipro Pharma Biomedic qui n’avait aucune autorisation. Ensuite, il distribuait les faux médicaments à des officines bien établies à Dakar qui les vendaient aux populations. Quant à Mansour Niang, au moment des faits, il tenait une officine aux Parcelles-Assainies.



Face aux juges hier, les prévenus ont tour à tour nié les faits qui leur sont reprochés. Selon Aliou Ba, ces produits ont été enregistrés depuis 2015. ‘’C’est le laboratoire qui fournit le ministère qui me donne les produits. Je suis docteur d’Etat en pharmacie. Je ne vais jamais manquer à mon serment pour porter atteinte aux populations’’, a-t-il rassuré.



A l’en croire, s’ils se sont retrouvés dans cette situation, c’est à cause de leurs concurrents qui veulent les liquider. Par ailleurs, il avoue qu’à l’arrivée des flics, ils ont retrouvé sur place, au moment de son interpellation, 30 millions de francs CFA. Inscrit à l’ordre des pharmaciens, Mansour Dieng renseigne qu’il s’approvisionne auprès des Chinois.



Hai Dong Zhang : ‘’Je n’appartiens à aucune mafia’’



Désigné comme l’instigateur de ce trafic, le Chinois Hai Dong Zhang affirme : ‘’Nous n’avons pas recruté des gens pour faire du mal. Je n’appartiens à aucune mafia. J’ai été au Mali, au Niger et puis au Sénégal.’’ Poursuivant ses déclarations, il renseigne qu’un appel à candidature a été lancé et qu’il y avait plus de 10 docteurs en pharmacie qui ont postulé. S’agissant de Bon Wang, il le disculpe en le présentant comme son cuisinier. Ce que celui-ci conforte en soutenant qu’il n’a jamais été agent commercial.



Entendu à titre de témoin, Assane Mbengue a souligné que les produits sont de bonne qualité, même si, au début, le doute planait sur la bonne foi de Hai Dong Zhang. Il a reconnu à la barre qu’il était partie civile, mais qu’il a retiré sa plainte, quand il a su qu’il y avait un malentendu.



Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis deux ans ferme contre Mansour Niang et quatre ans d’emprisonnement contre les autres.



Après avoir demandé la relaxe pure et simple des prévenus, car, les faits ne sont pas établis à leur encontre, les avocats de la défense ont sollicité la mise en liberté provisoire de leurs clients. Requête que le tribunal a acceptée avant de mettre l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 9 décembre prochain.































Enquête Quotidien