TRAGÉDIE EN MER | 19 CORPS RETROUVÉS DANS UNE PIROGUE AU LARGE DES CARAÏBES

Une scène macabre a été découverte dans une pirogue dérivant au large de Saint-Christophe-et-Niévès, dans les Caraïbes. Les autorités locales ont confirmé la présence de 19 corps en état de décomposition avancée, potentiellement des migrants originaires d’Afrique de l’Ouest, principalement du Mali.



Selon les premières informations révélées par la police de l’île, des documents d’identification retrouvés dans l’embarcation indiquent que plusieurs des victimes étaient de nationalité malienne. Bien que les circonstances exactes de cette tragédie maritime restent floues, il est supposé que la pirogue était initialement destinée aux îles Canaries, en Espagne, et aurait dévié de son itinéraire, se perdant dans l’océan Atlantique.



Le bateau a été repéré par les garde-côtes de Nieves avant d’être remorqué jusqu’à Saint-Christophe. Le commissaire adjoint de la police, Cromwell Henry, a précisé que tous les occupants étaient déjà morts lorsque l’embarcation a pénétré les eaux territoriales de l’île. La police et les experts médico-légaux s’attèlent désormais à identifier les victimes et à établir une chronologie des événements ayant conduit à ce drame.



Les premières estimations parlaient de 13 corps, mais le bilan a ensuite été révisé à 19. Les autorités n’ont pas encore confirmé la présence éventuelle d’enfants parmi les victimes.



Ce drame met en lumière les dangers extrêmes auxquels sont confrontés les migrants dans leur quête désespérée d’une vie meilleure. Les conditions de voyage périlleuses et l’absence d’un itinéraire clair exposent de nombreuses vies à des risques souvent fatals.































































Avec Seneweb