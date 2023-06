TRANCHE D’UN LIVRE QUI NOUS PARLE ! Mahammad, le lion, le papillon, l’abeille et… Ali

Titulaire d’un Bac C avec mention. Diplômé de l’Institut d’informatique d’entreprise du

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris, une grande école d’ingénieurs devenue l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, alors fréquentée par un autre sénégalais, l'actuel ministre des Mines et de la Géologie, son aîné Dr Oumar Sarr.

Titulaire également d’un Dea/Master de recherche, avec… mention, en Économie

Internationale et Globalisation, spécialité Politiques économiques et sociales de l’université de Grenoble. Nanti de formations de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, en particulier sur le financement des infrastructures et leur accès par les

plus pauvres. Qui dit mieux ?

Il n’a pas un quart de siècle d’existence qu’il entame une carrière professionnelle, qui se révélera très riche : entrée à IBM France (à la Division des opérations extérieures), à Paris puis à Dakar, en qualité d'Ingénieur technico-commercial ; puis au siège de la Bceao, à Dakar, où il est successivement

Fondé de Pouvoir, sous-Directeur, Directeur, avant d’être détaché par la banque sous-régionale auprès du gouvernement du Sénégal. Fort de cette posture, six années durant, il va occuper, jusqu’en 2003, diverses fonctions : Directeur de l’Industrie au ministère chargé de l’Industrie ; Chef du Bureau économique du Sénégal à Paris avec rang de ministre-conseiller.

Puis, en 2005, et pour deux années, il entre de plain-pied dans la haute sphère politique en de venant le Directeur de Cabinet d’un certain Macky Sall, alors

Premier ministre. Il suivra ce dernier et dans les mêmes fonctions, une année durant, de la Primature à la Place Soweto, lorsqu’en juillet 2007, le futur Président de la République monte au Perchoir.

Après, Mahammad se « réexile » pour six longues années : entrée à l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en qualité de Représentant résident en Algérie jusqu'en décembre 2010 ; Coordonnateur Senior, au siège de l’organisme onusien, à Vienne (Autriche), de la Coopération Sud-Sud puis, Chef du Programme pour l’Afrique et les pays les moins avancés (PMA), de 2011 à 2014.

En mars 2015, il intègre le Gouvernement du Sénégal et le 06 juillet de cette même année, il est nommé Premier du Sénégal.

Il fait découvrir alors sa casquette de politique en conduisant avec brio les listes de la

majorité présidentielle aux Législatives de juillet 2017, marquées par une victoire écrasante de « Benno Bokk Yaakaar » : cent vingt-cinq (125) sièges

remportés sur les cent soixantecinq (165) que compte l’Assemblée nationale du Sénégal. Il ne siégera pas à l’Assemblée nationale ; ses tâches à la Primature restant immenses. Et la Présidentielle de 2019 pointe, lors de laquelle il coache le « Pôle Programme » au sein du Directoire de Campagne du Président-candidat, Macky Sall.

C’est là qu’il coordonne le programme «Liggeeyal ellek» (Le rendez-vous avec l’avenir) ou «5-3-5» : cinq nouvelles initiatives présidentielles ; trois programmes sectoriels à l’échelle nationale ; cinq accès universels. Macky Sall passe et au premier tour, haut la main. Laissant ses adversaires groggy. Mais, surprise ! La retraite de la Primature

(supprimée !) sonne pour le sherpa qui, au terme d’une réforme constitutionnelle renforçant le présidentialisme, atterrit à la Présidence de la République avec rang et titre de ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République, le 06 avril 2019. Pour n’y rester que 18 mois. Et c’est fin avril dernier, qu’il réapparait dans le champ de vision des radars en réintégrant le secteur privé, lorsqu'il est nommé Président du Conseil d'Administration de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (Bicis), nouvellement acquise par le magnat panafricain de la bancassurance, feu Pathé Dione, PDG du Groupe SUNU.

Hors du champ des radars, certes ; mais pas inactif !

En vérité, cet adepte de Descartes, qui fait sien le postulat de l’illustre homme de lettres français, ne s’est jamais départi de la maxime : «Cogito, ergo sum» (Je pense, donc je suis). À quoi pensait-il exactement, ce temps de retraite durant ? «De l’économie politique du développement de l’Afrique» !

Et ses convictions finales, il les étale dans «Le lion, le papillon et l’abeille» pour dire avoir «identifié trois acteurs pour atteindre l’objectif de développement». Lesquels ?

Dans son essai sur la gouvernance, Mahammad est d’avis que «L’État développeur (le lion m’inspire pour le définir) (…) est un (…) monogame et vit en famille. Avec la lionne, il s'occupe de l’éducation de sa famille. Il mange en dernier, après sa famille… C’est lui qui sécurise le territoire du clan… Il chasse en groupe avec d'autres lions ».

Sa conviction est faite : « Quel animal pourrait donc inspirer davantage l’État que le lion, symbole de respect, de courage et d'altruisme ? Je ne l’ai pas

trouvé…».

Panafricaniste, africaniste, il est convaincu qu’«il nous faut des lions économiques qui sachent bien gouverner ». Avec «deux objectifs de premier ordre : la gouvernance

et l’intégration, c'est-à-dire l'intérêt général et la solidarité», car, les lions «chassent toujours en clan».

Quid du papillon ? Il est «l’État activateur» qui vient en appoint à l’«État développeur».

C’est un impératif, cet « État activateur de talents (les talents de la jeunesse, pour qu’elle puisse voler de ses propres ailes !) ». Pour asseoir et illustrer son propos, l’ancien Premier ministre, homme de statistiques indique que « dans notre pays, 45% des jeunes sortent de l’école française ou des daaras sans diplôme et sans métier…d’où tous nos problèmes actuels » et assène sa vérité fondée sur son vécu, ses expériences : «Il faut que chaque jeune africain ait un métier !»

Le troisième postulat de l’écrivain néophyte est relatif au «secteur privé». Les abeilles ! «Les usines qui transforment et qui produisent le miel». Et pour bétonner son argumentaire, l’économiste et – facette pas trop connue – toujours armé, enfouies dans ses poches d’écritures saintes (extraits du Coran, Xassida de Cheikh Ahmadou Bamba), convoque le Créateur : «Ce nectar, la vraie richesse, dont Dieu dit : “De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a là un signe pour ceux qui réfléchissent.” (Le Coran, Sourat 16, Verset 69).»

Pour Mahammad, «voilà les trois acteurs qu’il faut pour créer des champions du

monde». Et qui cite-t-il en exemple ? «Muhammad Ali dont le cri de guerre était : «Float like a butterfly and Sting like a bee. Rumble young man rumble.»

(Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille. Grondes, jeune homme,

grondes !). « Gronder comme le lion !» dit l’auteur qui chute son argumentaire en révélant : « C’est lui qui m’a réellement inspiré. Je veux que l’Afrique redécouvre Ali et qu’elle fasse comme lui, qui avait dominé son monde !»

Quid du dispositif de cet ouvrage qui pourrait nous extirper d’une atmosphère glauque de « corruption de la jeunesse » pour nous procurer les bienfaits de l’alizé que François Bel lec caractérise avec justesse dans ses « Marchands au longcours » : « Caractère lisse, poli et délicat de ce vent mesuré qui souffle avec régularité, ni trop ni trop peu, plus ou moins languides ou vigoureux selon les saisons » ?

Entre l’introduction et la conclusion de « Le lion, le papillon et l’abeille», l’auteur, en

trois parties (Les fondements théoriques d’une nouvelle économie politique du développement de l’Afrique ; Quelques fausses vraies idées à corriger en matière d’économie politique ; Le lion, le papillon et l’abeille) aborde des sujets et problématiques qui interpellent :

- Du souverainisme ;

- De l’intérêt général et du

consensus ;

- Libéralisme ou libertarisme ;

- L’homme, l’économie de la société et la société de l’économie ;

- Du développement ;

- Financement et dette publique

;

- Du capital et du patrimoine ;

- Monnaie et politique monétaire : préalable ou catalyseur du développement ;

- De l’industrialisation en économie ouverte ;

- De la majesté du Roi lion à l’État développeur ;

- De l’activisme du papillon à l’État activateur ;

- Du productivisme des abeilles au secteur privé transformateur.

L’expression de la plume de l’ancien sherpa de Macky Sall n’a pas laissé indifférent celui qu’il a toujours appelé affectueusement : Boss !

En préfacier, Macky Sall indique un «ouvrage qui fera référence» d’un autre Mahammad Boun Abdallah qu’il nous avait «présenté (…) en lui confiant sans discontinuité, pendant près de cinq années, la coordination du Gouvernement du Sénégal.»

Mais, d’un engagé, auteur d’un «ouvrage qui arrive à point nommé» dans un monde où «rien ne sera plus comme avant» avec une «Afrique (qui) se retrouve au carrefour de plusieurs mondes (…) qui déclinent autant de perspectives du rapport entre l’individu et la société.»

Et Macky Sall d’affirmer que «c’est en prenant position dans ce débat philosophique et sociologique que l’auteur organise son plaidoyer pour une nouvelle économie politique du développement de l’Afrique.

L’originalité de sa démarche est de penser le futur des économies africaines à partir d’une observation approfondie du comportement des sociétés animales.

Dans ce cadre, le choix porté sur le lion, le papillon et l’abeille se justifie amplement.» Paroles de sachant !

































Yaxam Mbaye