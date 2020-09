TRANSFERTS - EDOUARD MENDY A FAIT SES ADIEUX À SES COÉQUIPIERS À RENNES ET SE RAPPROCHE DE CHELSEA

Sauf revirement de situation de dernière minute, Edouard Mendy devrait garder le but de Chelsea la saison prochaine. Ce vendredi, L'Equipe révèle que le gardien de but de 28 ans a fait ses adieux à ses coéquipiers rennais à La Piverdière, le centre d'entraînement du club breton. L'international sénégalais se serait mis d'accord avec Chelsea sur les termes de son prochain contrat. Ne reste plus qu'au Stade Rennais et aux Blues de trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert.



Il y a trois jours, Canal + évoquait une offre de 22 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Chelsea, qui ne compte plus sur Kepa Arrizabalaga, n'a pas connu la crise lors de ce mercato estival : Hakim Ziyech (40 millions d'euros), Timo Werner (55 millions), Ben Chilwell (55 millions), Malang Sarr, Thiago Silva (libres) et Kai Havertz (80 millions plus 20 de bonus) ont déjà rejoint la formation entraînée par Frank Lampard.



Du côté du Stade Rennais, la direction se penche déjà sur le remplacement de l'ex-gardien rémois, recruté en Ille-et-Vilaine l'été dernier. Selon RMC Sport, Alfred Gomis, le portier de Dijon serait visé. Mais le dossier ne s'annonce pas simple. Dijon réclame au moins 15 millions d'euros pour son gardien de but qui a prolongé jusqu'en juin 2024 le 1er septembre dernier.