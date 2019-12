TRANSPORT URBAIN - MAMEBOYE DIAO EQUIPE LES JEUNES «JAKARTAMEN» DE KOLDA

Les motos-taxis Jakarta occupent une place de choix dans la ville de Kolda. Beaucoup de jeunes s’adonnent à cette activité pour gagner leur vie. Quant aux populations, elles préfèrent utiliser ce moyen de transport dans cette capitale du Fouladou qui est gagnée de plus en plus par des embouteillages. Toutefois, ce moyen de transport n’est pas sans risque d’accidents avec son lot de traumatismes voire de décès. Aussi bien chez les Jakartamen que chez les populations transportées.



Face à cet état de fait, le directeur des Domaines, El Hadji Mamadou Diao alias Mameboye a décidé de voler au secours des jeunes Jakartamen qui ont, chaque jour ou presque, rendez-vous avec la mort. Il a décidé de leur octroyer 200 casques et 200 gilets. «J’ai ouvert une ère de séance de formation pour les permis de conduire. Une première cohorte de 15 jeunes a été prise en compte et il en sera ainsi pour chaque mois. La cible reste les conducteurs de motos Jakarta», a déclaré le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Kolda. Et d’ajouter: «en même temps j'ai dit que pour participer à leur sécurité je leur envoie 200 casques et 200 gilets».



Après une déclaration tenue lors d’une rencontre chez M. Diao, les jeunes avaient du mal à contenir leur joie. «Je ne vous ai jamais vu. C’est la première fois que je vienne ici. Mais, je ne peux pas cacher ma satisfaction. L’argent est certes important, mais nous apprendre un métier est encore mieux. Comme le dit un proverbe chinois: au lieu de m’offrir du poisson, apprends-moi à pêcher», a déclaré un jeune à la tête d’une délégation venue rencontrer M. Diao chez lui à Kolda, en prélude de la finale de la zone 2, samedi dernier, dont il est le parrain.



Par ailleurs, le directeur des domaines, a tenu à préciser ceci: «ne faites pas de distinguo dans la distribution des gilets et autres casques. Autrement dit ne chercher pas qui est militant de Mameboye et qui ne l’est pas. L’objectif avec ses casques est d’éviter, à défaut de limiter, les catastrophes liées aux accidents. Donc, c’est toute la jeunesse koldoise qui est concernée».





















Sudquotidien