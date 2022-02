TRENTE-HUIT NOUVEAUX CAS DE CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé 38 nouvelles contaminations de Covid-19 à la suite de 1.568 tests virologiques effectués, avec un taux de positivité de 2,42 %.



Le dernier bulletin quotidien qu’il a publié sur la pandémie de coronavirus annonce la guérison de 126 personnes.



A ce jour, 377 personnes se font soigner de Covid-19 au Sénégal, et trois d’entre elles sont dans un état jugé grave par les soignants et nécessitant leur admission en réanimation.



Aucun décès lié au coronavirus n’a été recensé au cours des vingt-quatre heures précédant la publication du bulletin.



Au Sénégal, 85.346 tests positifs de Covid-19 ont été dénombrés depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, 83.012 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



La maladie à coronavirus a fait 1.956 morts en terre sénégalaise, selon le ministère de la Santé.



En ce qui concerne la vaccination, 1.405.486 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, indique le bulletin.