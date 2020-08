TROIS FAUSSAIRES TOMBENT AVEC 153 MILLIONS ET DU MATÉRIEL DE FAUX-BILLETS

La gendarmerie de Mbour a réussi un coup. Elle a mis hors d’état de nuire trois présumés faussaires, deux Sénégalais et un Guinéen. Il s’agit de W. Ndiaye, L. Kaba et I. Dia. Ils ont été arrêtés dans la nuit du 17 au 18 août 2020 aux environs de 1h, dans le cadre d’une opération de lutte contre la délinquance financière. Ces derniers sont entre les mains des hommes en bleu et seront déférés devant le parquet qui décidera de leur sort dans les plus brefs délais.





Selon un communiqué de la division de communication de la gendarmerie, c’est suite à une information faisant état d’une transaction entre des faussaires et un particulier dans le quartier de Saly Joseph, qu’une équipe de la brigade a monté une opération de filature dans le but d’appréhender ces malfaiteurs. Et, c’est au cours de leurs manœuvres frauduleuses dans un domicile que ces derniers ont été encerclés et interceptés par les gendarmes.





Au total, des coupures de billets noirs de 10.000 F estimés par les mis en cause à 153.000.000 F CFA, du matériel et des produits de lavage ont été saisis. Cette saisie, selon la gendarmerie, démontre la pertinence du renforcement de la compagnie de Mbour en unité d’investigation pour lutter efficacement contre la délinquance et les trafics.



































































