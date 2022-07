Tabaki 2022 à Fatick: Matar Bâ au chevet des plus démunis avec 300 moutons et une enveloppe de 20 millions F CFA

L’Eid El Kebir, communément appelée fête de la Tabaski est l’occasion pour beaucoup de sénégalais, de manifester leur solidarité à l'endroit des proches, parents, camarades et amis mais également aux plus démunis. Le Maire de Fatick Matar Bâ n'a pas dérogé à la règle dans ce contexte de fête musulmane ou fête du mouton.



Comme lors des précédentes éditions, le premier magistrat de la ville de Fatick a cassé sa tirelire pour appuyer ses concitoyens de terroir mais également les plus nécessiteux. C’est aussi l’occasion pour le successeur du Président Macky Sall à la municipalité, de faire dans la tradition, en offrant aux imams, délégués de quartier, chefs coutumier,.. chacun un bélier pour commémorer le sacrifice d’Abraham



Au total, Matar Bâ a offert aux populations de sa localité 300 moutons et une enveloppe de 20 millions distribués aux nécessiteux. Après ce don, le ministre des Sports a eu droit à un accueil très chaleureux à son arrivée dans la capitale du Sine.





































































seneweb