Tabaski 2019 / Idrissa Seck : « Mes pensées vont à ceux qui ont été écartés de la fête par la maladie, la privation de liberté ou l'absence de moyens matériels… »

À l'instar des autres régions du Sénégal, les fidèles musulmans de la cité du rail ont aussi célébré la fête de l'Aïd El Kébir. Des fidèles musulmans, des autorités locales, le préfet de Thiès, Fodé Fall, le président du mouvement "Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye et le président du parti Rewmi, Idrissa Seck entre autres, ont rallié la mosquée de Moussanté pour accomplir le traditionnel rite des deux rakaas. Après la prière, Idrissa Seck qui continue de s'emmurer depuis un certain temps dans un mutisme qui ne dit pas son nom, n'a pas voulu s'épancher sur la situation nationale comme il en avait l'habitude, mettant le doigt dans la plaie. " Je présente mes vœux à l'ensemble du peuple Sénégalais et souhaite un pardon pour mes offenses tout en sollicitant qu'on me pardonne également", a t-il plaidé. Pour ajouter : " Mes premières pensées vont à ceux qui ont été écartés de la fête par la maladie, la privation de liberté ou l'absence de moyens matériels au regard des nombreuses difficultés économiques et sociales qui frappent notre peuple. Mes pensées et mes prières également pour que nous ayons un excellent hivernage et que les redressements économiques puissent profiter à tous et que les fêtes futures soient plus belles que celles de cette année", a prié le leader de Rewmi qui semblerait avoir changé de fusil d'épaule, depuis son 3 ème échec à la présidentielle.

