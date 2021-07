Tabaski 2021 – Sokhna Moumy Kébé vole au secours de plusieurs familles à Touba

Présente à Touba depuis plusieurs semaines, Sokhna Moumy Kébé, fille du défunt milliardaire Ndiouga Kébé fait encore des actions pour venir au secours des populations. Connue pour sa légendaire générosité, elle est venue en aide aux nécessiteux afin de les aider à bien passer la fête de Tabaski malgré la crise consécutive à la pandémie du Covid 19. Elle a ainsi offert des centaines de moutons à des familles démunies mais, vu son attachement à la famille de Serigne Touba, elle est aussi venue avec des " Adiyas" à n’en plus finir, afin d’honorer les descendants du premier des Mbacké-Mbacké.

Cette dame est une digne héritière de son père qui a toujours donné sans compter et qui ne cherchait pas à savoir qui en avait besoin ou non. Elle donne aux riches comme aux pauvres, comme le faisait naguère son défunt père. En tout cas, elle est très appréciée dans la ville sainte car elle ne rate aucune occasion pour offrir ses services et venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Aussi, tous les "Mbacké-Mbacké" prient pour elle afin que Dieu lui donne longue vie.















