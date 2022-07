Tabaski 2022 : La Bergerie Khadim Rassoul (BKR) remercie ses partenaires et donne rendez-vous à la Tamkharite.

La Bergerie Khadim Rassoul (BKR) n’est plus à présenter au Sénégal du fait de ses nombreuses opérations lors de la Tabaski de chaque année.



Pour la fête du mouton de 2022, qui a été marquée par de nombreux obstacles liés au déplacement des moutons, la Bergerie Khadim Rassoul n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir des moutons de qualité pour ses clients et partenaires. Fidèle à sa réputation, la Bergerie Khadim Rassoul a satisfait sa clientèle.

Une opération Tabaski appréciée par ses partenaires et clients.



La Bergerie Khadim Rassoul dirigée par Oumar Sow, remercie ses partenaires et clients et leur donne rendez-vous à la fête de la Tamkharite qui approche. La Bergerie Khadim Rassoul est toujours au service des populations pour qui elle fait pour tous les efforts pour satisfaire leurs besoins en moutons et bœufs.